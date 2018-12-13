ГИБДД ввела мораторий на новые изменения в правила дорожного движения

СЕГОДНЯ 07:13 2018-12-13T07:32:12+03:00

В Госавтоинспекции отметили, что многие поправки до населения просто не доводятся

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Госавтоинспекция России ввела временный мораторий на внесение новых поправок в правила дорожного движения. Об этом сообщил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Дмитрий Митрошин.

При этом он подчеркнул, что ограничения касаются только МВД, и при желании транспортное ведомство и правительство могут выступить с предложениями о новых изменениях в ПДД. Однако в министерстве внутренних дел этот процесс поставили "на паузу".

"Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали", - цитирует ТАСС Митрошина.

Глава ГИБДД Михаил Черников тоже высказался по данному вопросу, отметив, что многие учащиеся автошкол даже просят ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД, однако систематизация этих данных потребует больших затрат, а потому пока невозможна.

Сайт kp.ru писал о том, что только в прошлом году правила дорожного движения в России изменили трижды.