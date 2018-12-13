Кокорин рассказал, как встретит Новый год в СИЗО

13 Дек. 10:53 2018-12-13T10:53:27+03:00

В этот раз знаменитому футболисту придется обойтись без елки и праздничного стола

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Нападающий питерского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин встретит Новый год без елки и праздничного стола. Более того, он ляжет спать еще до наступления ночи, а все потому, что еще как минимум до 8 февраля пробудет в СИЗО "Бутырка".

"Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще", - рассказал футболист.

При этом он подчеркнул, что пока даже знает, дадут ли ему поздравить с праздником родных, но все равно готовится написать им письмо. Все будет зависеть от последнего дня отправки корреспонденции из следственного изолятора.

Кокорин также поблагодарил всех тех, кто его поддерживает и поздравляет с наступающим Новым годом. По словам футболиста, ему очень приятно, что многие люди переживают о его судьбе.

"Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом", - цитирует игрока "Зенита" агентство "Москва".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что предоставляемые осужденным в "Бутырке" возможности позволяют приготовить главное новогоднее блюдо - оливье. Кроме того, в изоляторе имеются морозильные камеры, в которых можно хранить еду, переданную родными и близкими. Даже елку многие заключенные умудряются сделать из подручных материалов, поэтому существует вероятность, что праздник у футболиста все же будет.