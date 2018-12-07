Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье и послушать поздравления Президента

На минувшей неделе Тверской суд оставил бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом. До 8 февраля. Судя по всему, Новый год обоим придется отмечать в СИЗО «Бутырка». Да, в начале будущей недели адвокаты футболистов обещают подать апелляцию на их арест. Но пока их примут, пока назначат дату рассмотрения… И в целом, если вспомнить предыдущие апелляции, шансов, что Мамаева и Кокорина в ближайшие дни отпустят по домам, крайне невелики.

Значит, Новый год, главный праздник, - все-таки в изоляторе?

Вот мы и решили узнать, как это будет у известных спортсменов.

ПРИСТУП НОСТАЛЬГИИ В ДУБАИ

Для начала немного истории.

Как известно, крепкая дружба двух футболистов началась еще в 2012 году. На тот момент оба еще выступали в московских клубах (в смысле футбольных клубах, не ночных. Хм. Хотя в ночных тоже, - Авт.). Кокорин играл за «Динамо», Мамаев - за ЦСКА. И вот, как-то сошлись. Сгоняли на зимние каникулы в США. И с тех пор всегда отмечали Новый год вместе.

dariavalitova Новый 2015 год, Дубаи

Как и где - легко можно восстановить по аккаунтам в Instagram. Правда, Мамаев два года назад из соцсетей удалился, после истории, когда они с другом Сашей после поражений сборной на Евро-2016 отметили это дело, угощая ночной клуб в Монте-Карло дорогующим шампанским, а видеозапись утекла в интернет. Но история дружбы игроков все равно сохранилась в «Инсте» жены Мамаева Аланы. Кокорин, напомним, еще и крестный отец их дочери.

Итак. Если друзья Жени Лукашина из известного фильма каждый Новый год шли в баню, то у дуэта Кокорин-Мамаев со временем появилась другая крепкая традиция. Главный праздник года они всегда отмечают в Дубаи.

В декабре 2014 года они заезжают в один отель. Павел со своей уже законной супругой Аланой. Александр - с будущей женой Дарьей Валитовой. Затем Кокорины на несколько дней улетают на Мальдивы. Там, кстати, они тусуются с еще одной звездной парой - игроком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым и его тогдашней супругой Ольгой Бузовой. Конкретно на Новый год Саша возвращается к другу Паше в Эмираты. Там - шампанское на пляже под бой курантов из телевизора, а через пару дней - перелет в Таиланд. (Мамаевы остаются в Дубаи).

kokorin9 Кокорины c Дмитрием Тарасовым и его тогдашней супругой Ольгой Бузовой, декабрь 2014, Мальдивы

Новый 2016 год две семейные пары снова вместе и снова в Дубаи. Хотя на родину все равно тянет. С приступом ностальгии Александр Кокорин справляется на раз - в арабский ресторан, где они отмечают, он приносит контейнер салата оливье, с которым тут же фоткается для Instagram. Где он его взял, остается тайной. Ну а 2 января Кокорин и Валитова отбывают на Мальдивы - на время воссоединяются с Бузовой и ее мужем.

kokorin9 Новый 2016, Дубаи

В конце 2016-го на Мальдивах в течение трех недель тусит уже семья Мамаева. А встречаются Саша и Паша на том же месте, в тот же час. То есть - перед Новым годом снова слетаются в Дубаи.

А вот в декабре 2017-го традиция совместного отмечания НГ в ОАЭ внезапно прерывается. Мамаевы с детьми в начале декабря улетают в Париж и отдыхают там почти три недели, а на сам праздник приезжают на тайский остров Самуи. Кокорин с супругой встречают праздничный салют в любимом Дубаи, а затем летят… Правильно. На Мальдивские острова.

Есть поверье, что как встретишь новый год, так его и проведешь. Но пока у футболистов повторить свои давешние турне не получается...

ДЕД МОРОЗАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Как вы понимаете, с праздничным настроением в следственном изоляторе негусто.

- Ни Дед Морозов с подарками, ни «утренников» в СИЗО нет, - говорит ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. - Шампанское, как и весь алкоголь, - тоже под запретом. Поэтому из всех привычных для россиян новогодних атрибутов у арестантов остаются только мандарины и, пожалуй, салат оливье.

dariavalitova С Новым Годом #сновымгодом #2017

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев сейчас сидят в двухместных камерах. Причем, сокамерники обоих друзей - предприниматели, фигуранты дел о мошенничестве. По словам Мельникова, если возникнет желание полакомиться традиционным салатом оливье, для настроения, футболисты с товарищами по несчастью запросто могут попробовать приготовить его себе сами.

- Так многие обитатели СИЗО делают, - продолжает правозащитник. - Набор продуктов нехитрый. Картошку и морковь им могут переслать в передачке родные или друзья. Колбасу, соленые огурцы, майонез и варенные яйца можно купить в интернет-магазине ФСИН. (См. «Конкретно»).

Единственный ингредиент, с которым возникает серьезная проблема - зеленый горошек. Передавать в СИЗО продукты в жестяных банках запрещено. В магазине ФСИН горошек не продают. В мягких упаковках его не бывает. Придется обойтись без него.

- В камерах у футболистов есть холодильники, так что заготовки и готовый салат не пропадут, - говорит Мельников.

- А как же арестанты сварят картошку и морковь? Как потом порежут овощи и колбасу?

- В СИЗО это делают с помощью кипятильника, который опускается в таз. На время сотрудники изолятора выдают подследственным безопасные ножи - как раз для подобных нужд. Так что было бы желание, а оливье можно сделать и в СИЗО.

dariavalitova У дуэта Кокорин-Мамаев была другая крепкая традиция. Главный праздник года они всегда отмеча в Дубаи

ЕЛОЧКА ИЗ ЖУРНАЛА

- Елки в камеры тоже не ставят, запрещено, - продолжает Мельников. - Я часто бывал с проверками в СИЗО накануне Нового года и видел, как некоторые люди стараются выйти из ситуации, чтобы символ Нового года у них в камере тоже присутствовал. Кто-то находит изображение елки в какой-нибудь периодике, вырезает и вешает на стенку. Или плакат вешает. Однажды видел, как один мужчина из апельсина елочку вырезал. Я даже не понял, как он это сделал. Маленькая такая елочка сантиметров в семь высотой. Еще приходилось встречать елки из хлеба. Когда мякиш затвердевает, их еще зеленкой красят. Но такие поделки делают обычно те, кто раньше уже в колониях побывал, это все оттуда идет.

Как выглядит среднестатистический новогодний стол в изоляторе? По словам Мельникова, чаще всего это нехитрый набор. Фрукты, сладости, салаты. Вместо шампанского или чего покрепче - сок или газировка.

- В новогоднюю ночь руководство СИЗО обычно делает исключение и в 22:00 отбой не дают, разрешают подследственным в полночь посмотреть по телевизору поздравление Президента. Кстати, Кокорину и Мамаеву в этом отношении повезло. В их блоке у телевизионной антенны очень хороший сигнал. Во многих изоляторах, например, в Лефортово, с сигналом проблемы. На нижних этажах телевизоры вообще ловят только звук. И люди ТВ не смотрят, а слушают. Речь Президента все стараются посмотреть, потому что под бой курантов надо чокнуться кружками и загадать желание. Почти все, естественно, загадывают, чтобы поскорее выйти.

РАЗРЕШАТ ЛИ ФОРВАРДУ ПОЗДРАВИТЬ ЖЕНУ?

В бюро передач СИЗО «Бутырка» и других московских изоляторов в эти дни начинается предновогодний ажиотаж. Родственники стараются передать своим побольше всяких вкусностей, чтобы хоть как-то скрасить сидение в камере. (Передавать разрешают суммарно не более 30 кг в месяц, - Авт.).

- Во время новогодних каникул бюро передач тоже не будет работать в полную силу, люди еще и поэтому стараются передать заранее и побольше, - объясняет Мельников.

1 января день рождения у жены форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарьи. 28 лет. По словам правозащитника, футболист даже может попробовать добиться права поздравить супругу по телефону.

- Разрешение на это может дать следователь, - говорит Иван Мельников. - Если он дал добро, дальше подследственный пишет заявление руководству СИЗО, просит согласовать тот или иной день. Звонок длится не более 15 минут. Разумеется, все разговоры слушают сотрудники. Если люди начинают обсуждать обстоятельства уголовного дела - а это запрещено - их тут же разъединяют. Многие, кстати, на Новый год стараются отправить на свободу через систему ФСИН-письмо самодельные открытки. Рисуют что-нибудь ручкой на листе бумаги, пишут пожелания. Им в ответ тоже что-то подобное шлют…

alana_mamaeva Скоро Новый год , как то не чувствую

КОНКРЕТНО

Чем футболисты побалуют себя на праздник

«Комсомолка» полистала «репертуар» официального магазина ФСИН, в котором бывшие игроки сборной России могут что-то заказать на новогодний стол сами (родные закидывают им деньги на специальные карточки), либо получить через него «подарки» от родных и друзей. По словам Ивана Мельникова, все заказы обычно доставляются в течение суток-двух. Но иногда и дольше.

Начнем с ингредиентов оливье:

Соленые огурцы (1000 гр.) – 143 руб.

Майонез Провансаль (400 гр.) – 87 руб.

Сервелат финский (450 гр.) – 272 руб.

Яйца куриные отварные (5 шт.) – 75 руб.

А что еще есть в каталоге?

Пряники с варенной сгущенкой – 79 руб.

Торт вафельный (250 гр.) – 130 руб.

Плитка шоколада (90 гр.) – 82 руб.

Говяжья тушенка в мягком контейнере (250 гр.) – 169 руб.

Сосиски (450 гр.) – 165 руб.

1 кг апельсинов – 189 руб.

1 кг мандаринов – 269 руб.

1 кг яблок – 130 руб.

1 л газированного напитка – 82 руб.

1 л сока – 85 руб.

КСТАТИ

А может вам утку запеченную? Или рулет мясной?

Для состоятельных сидельцев в интернет-магазине ФСИН действует спецпредложение. Называется «Дополнительное питание». Это готовые блюда, которые могут приготовить на кухне компании-подрядчика, работающей с ФСИН, и доставить в камеру. (Но это тоже занимает день-два). Надо сказать, почти ресторанное меню. Ну и цены соответствующие. Так что при желании футболисты могут себя побаловать и чем-то этаким.

Морской окунь, жареный (1000 гр.) – 2087 руб.

Утка запеченная (1200 гр.) – 2675 руб.

Филе индейки запеченное (700 гр.) – 899 руб.

Мясной рулет с яйцом и зеленью (700 гр.) – 980 руб.

Куриный рулет с сыром и ветчиной (700 гр.) – 851 руб.

Осетинский пирог с мясом (500 гр.) – 423 руб.

Салат куриный с ананасом (500 гр.) – 441 руб.

Запеканка с изюмом (500 гр.) – 380 руб.

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