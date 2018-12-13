Более 200 женщин обвинили бразильского медиума в сексуальном насилии

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-13T12:59:51+03:00

Заявительницы уверяют , что во время спиритических сеансов мужчина отводил их в отдельную комнату и там домогался

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Известного бразильского медиума Жоана ди Фариа, также известного как Жоан ди Деус ("Джон от Бога"), обвинили в многочисленных случаях сексуального насилия. С такими заявлениями в полицию штата Гояс уже обратились более 200 женщин.

Первое тревожное сообщение поступило от гражданки Нидерландов, а концу минувшей недели таких дел набралось около десятка. Вскоре их число начало стремительно расти и к настоящему момент превысило несколько сотен.

Все обратившиеся в полицию женщины уверяют, что во время проведения спиритических сеансов Жоан отводил их в отдельное помещение и там начинал домогаться. В ряде случаев дело доходило до изнасилований.

Прокуратура штата уже обратилась в суд с прошением об аресте медиума, который, кстати говоря, полностью отрицает все обвинения. Его супруга Ана Кейра Тейшера Лауренцо также уверена в невиновности мужа и называет все происходящее "фарсом". По ее мнению, все эти женщины, выступившие с обвинениями, психически больны, а ди Фариа просто "очень ласковый" человек, передает Globo,