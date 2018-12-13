Госдума приняла закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров

13 Дек. 13:37 2018-12-13T13:37:04+03:00

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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о предоставлении людям предпенсионного возраста права на обязательную долю в наследстве.

Документ предполагает оставить возраст, начиная с которого россияне могут рассчитывать на долю по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и 60-ти - для мужчин, несмотря на повышение общеустановленного пенсионного возраста.

Изменения относятся к несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его родителям, супругу, а также иждивенцам, проживающим вместе с наследодателем не менее года до его смерти. Таким гражданам причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

"Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав", - цитирует "Интерфакс" председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как именно рассчитывается обязательная доля в наследстве.