Россияне готовы потратить на новогодние подарки по 3,5 тысячи рублей

13 Дек. 13:44 2018-12-13T13:44:25+03:00

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В этом году россияне планируют потратить на новогодние подарки для своих близких в среднем по три с половиной тысячи рублей. А чтобы порадовать в праздники себя, большинство респондентов готовы удвоить сумму и потратить 7,5 тысяч рублей. Такие данные приводит компания PayPal. Эксперты провели опрос в 11 странах (Бельгия, Венгрия, Греция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Чешская Республика, Швеция, ЮАР) среди населения в возрасте с 18 до 65 лет.

В результате оказалось, что большинство россиян (70%) предпочитают заказывать новогодние подарки в интернете. При половиной опрошенных признались, что делают покупки заблаговременно. Так, четверть респондентов начинают заказывать подарки примерно за месяц до праздников. Еще четверть делаю покупки за две недели до Нового года. Однако есть и те, кто делает покупки буквально в последний день. Правда, к этой категории относятся лишь 4% россиян, пишет сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что самым популярным подарком у россиян стали аксессуары. Такие сюрпризы своим друзьям и близким готовят 41% респондентов. А чтобы порадовать себя на новогодние праздники, участники эксперимента рассказали, что покупают новую одежду. На обновки россияне готовы потратить более семи тысяч рублей, пишет ФАН.