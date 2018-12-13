Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины

13 Дек. 15:06 2018-12-13T15:36:03+03:00

Город Рамалла был взят под контроль после того, как там скрылись участники вооруженного нападения

Изменить размер текста: A A

В четверг, 13 декабря, армия обороны Израиля взяла под контроль въезды и выезды из города Рамалла на Западном берегу реки Иордан, который является фактической столицей Палестины. Об этом сообщил представитель ВС еврейского государства Джонатан Конрикус.

По его словам, решение о блокировании города было принято после того, как на его территории скрылся автомобиль с участниками нападения на израильтян. Именно это или в четверг, 13 декабря, устроили стрельбу на автобусной остановке и тяжело ранили нескольких человек.

Известно о двух погибших и двух пострадавших. Являются они военными или гражданскими лицами, не уточняется. Между тем, в Израиле такие действия расценили как террористическую атаку.

"В настоящий момент мы контролируем въезды и выезды из Рамаллы", - цитирует ТАСС Конрикуса.

Сайт kp.ru писал о том, что в ноябре президент Палестины Махмуд Аббас поручил миссии непризнанного государства в Нидерландах подать жалобу в Международный уголовный суд на Израиль, который нанес авиаудары по территории сектора Газа.