Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-13T15:06:40+03:00

Город Рамалла был взят под контроль после того, как там скрылись участники вооруженного нападения

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В четверг, 13 декабря, армия обороны Израиля взяла под контроль въезды и выезды из города Рамалла на Западном берегу реки Иордан, который является фактической столицей Палестины. Об этом сообщил представитель ВС еврейского государства Джонатан Конрикус.

По его словам, решение о блокировании города было принято после того, как на его территории скрылся автомобиль с участниками нападения на израильтян.