Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины
В четверг, 13 декабря, армия обороны Израиля взяла под контроль въезды и выезды из города Рамалла на Западном берегу реки Иордан, который является фактической столицей Палестины. Об этом сообщил представитель ВС еврейского государства Джонатан Конрикус.
По его словам, решение о блокировании города было принято после того, как на его территории скрылся автомобиль с участниками нападения на израильтян. Именно это или в четверг, 13 декабря, устроили стрельбу на автобусной остановке и тяжело ранили нескольких человек.
Известно о двух погибших и двух пострадавших. Являются они военными или гражданскими лицами, не уточняется. Между тем, в Израиле такие действия расценили как террористическую атаку.
"В настоящий момент мы контролируем въезды и выезды из Рамаллы", - цитирует ТАСС Конрикуса.
Сайт kp.ru писал о том, что в ноябре президент Палестины Махмуд Аббас поручил миссии непризнанного государства в Нидерландах подать жалобу в Международный уголовный суд на Израиль, который нанес авиаудары по территории сектора Газа.