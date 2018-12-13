Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-13T17:06:25+03:00

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Владимир Путин рассказал школьникам, как первый президент России Борис Ельцин предложил ему стать своим преемником. Детали исторического разговора российский лидер раскрыл во время Всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.

Президент признался, что изначально не был готов возглавить страну. Когда первый президент России вызвал его к себе и спросил, согласен ли он стать приемником, Путин ответил отрицательно.

А после "голосом Ельцина" задал вопрос: «Почему это?».

«Я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов», - признался Путин школьникам. По его словам, к тому времени он уже успел поработать в различных государственных структурах власти, однако испытывал сомнения.

«Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни, и желаю вам успеха», - обратился президент к участникам форума.