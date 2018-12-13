Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Владимир Путин рассказал школьникам, как первый президент России Борис Ельцин предложил ему стать своим преемником. Детали исторического разговора российский лидер раскрыл во время Всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.
Президент признался, что изначально не был готов возглавить страну. Когда первый президент России вызвал его к себе и спросил, согласен ли он стать приемником, Путин ответил отрицательно.
А после "голосом Ельцина" задал вопрос: «Почему это?».
«Я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов», - признался Путин школьникам. По его словам, к тому времени он уже успел поработать в различных государственных структурах власти, однако испытывал сомнения.
«Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни, и желаю вам успеха», - обратился президент к участникам форума.