Путин заявил о сохранении культуры вне политики

13 Дек. 18:16 2018-12-13T18:16:12+03:00

По словам президента, зарубежные коллективы едут в Россию, несмотря ни на какие интриги

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Российское искусство удается сохранить вне политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с деятелями искусства в Ярославле.

«То, что к нам и к вам едут коллеги, в том числе и из-за рубежа — в этом нет ничего удивительно. В любой сфере и любой отрасли, где мы являемся лидерами, к нам, несмотря ни на какие политические интриги, едут, и всегда с нами общаются и работают», - ответил президент худруку Александрийского театра Валерия Фокина, который рассказывал о подготовке к Театральной олимпиаде.

По словам Путина, в России театр приобрел размах и качество, которого нет нигде в мире. Только в нашей стране существует такая масштабная сеть государственных учреждений культуры.

Президент считает, что искусство должно только объединять людей. «То, что искусство нам удалось сохранить вне политики, — это очень хорошо, это радует», - сказал президент.

Напомним, что указом президента России 2019 год объявлен в России Годом театра.