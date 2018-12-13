Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО

СЕГОДНЯ 18:52 2018-12-13T18:52:53+03:00

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с выдачей фальшивых карт техосмотра без его реального проведения. Об этом на пленарном заседании рассказал замминистра экономического развития России Савва Шипов.

Про его словам, в России сложилась «не очень хорошая» ситуация в сфере технического осмотра автомобилей.

«Статистика разнится, но понятно, что много таких случаев, когда транспортное средство не проходит реальный техосмотр», - приводит ТАСС слова чиновника. Он заявил, что из-за технических неисправностей автомобилей растет количество ДТП.

Законопроект предусматривает введение обязательной фото и видеофиксации процедуры технического осмотра. Также предлагается обеспечить государственный контроль за его проведением.

В тексте указано о назначении штрафов за оформление фальшивой карты ТО, а также управление автомобилем без проведенной диагностики. Также предусматривается уголовная ответственность за проведение ТО без аккредитации оператора технического осмотра.

Предполагается, что в соответствии с поправками диагностическая карта станет электронной. Данные о ней будут направляться в специальный реестр. Данные меры должны исключить возможность выдачи поддельных документов.