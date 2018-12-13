В Госдуме объявили конкурс лучших рэп-клипов о туризме

13 Дек. 19:13 2018-12-13T19:15:43+03:00

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Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев объявил конкурс для молодых рэперов. Он предложил исполнителям снять клип о российских городах.

«Мы объявляем о конкурсе на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России», - приводит ТАСС слова Дегтярева. В жюри войдет сам представитель ГД, а также его однофамилец экс-генеральный продюсер хостинга Rutube, основатель студии вирусных роликов My Duck's Vision и проекта «Спасибо, Ева» Юрий Дегтярев.

По словам депутата, главным критерием оценки станет желание молодых людей после просмотра видео приехать в показанный город. Он отметил, что проект не будет «детским конкурсом стихов о любимом городе, где все прекрасно».

Начинающие рэперы смогут открыто сказать обо всех достоинствах и недостатках своего родного места.

«И если где-то разбита дорога и мешает проезду к объекту культурного наследия, об этом и должен быть клип, рэп - музыка протеста», - считает Михаил Дегтярев.

К участию допустят авторов до 30 лет. Сбор работ начнется в январе. Лучший клип будет представлен в Государственной думе. Главным призом станет рэп-тур по регионам России.