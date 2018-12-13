МИД России прокомментировал ультиматум США по ДРСМД

СЕГОДНЯ 19:31 2018-12-13T19:31:50+03:00

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что юридических последствий после отведенных американцами двух месяцев не будет

Изменить размер текста: A A

Решение США временно приостановить выполнение обязательств Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности является юридически ничтожным. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, после отведенных американцами двух месяцев никаких юридических последний не будет.

«По истечении заявленного американской стороной двухмесячного срока никаких юридических последствий не наступит, и Договор продолжит действовать», - приводитслова Рябкова РИА Новости. Документ продолжит действовать, поэтому США придется добросовестно и неукоснительно его выполнять.

Напомним, что ранее США выдвинули России ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть «не ликвидирует свою ракетную программу».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Помпео, отметила, что Соединенным Штатам хорошо известно, что наша страна неукоснительно соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.