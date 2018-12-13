2018-12-13T19:31:50+03:00
Политика

МИД России прокомментировал ультиматум США по ДРСМД

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что юридических последствий после отведенных американцами двух месяцев не будет
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments16
МИД России считает юридически ничтожными заявления СШАМИД России считает юридически ничтожными заявления СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Решение США временно приостановить выполнение обязательств Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности является юридически ничтожным. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, после отведенных американцами двух месяцев никаких юридических последний не будет.

«По истечении заявленного американской стороной двухмесячного срока никаких юридических последствий не наступит, и Договор продолжит действовать», - приводитслова Рябкова РИА Новости. Документ продолжит действовать, поэтому США придется добросовестно и неукоснительно его выполнять.

Напомним, что ранее США выдвинули России ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть «не ликвидирует свою ракетную программу».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Помпео, отметила, что Соединенным Штатам хорошо известно, что наша страна неукоснительно соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ в Львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже решили для себя вопрос о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова
Горбачев прокомментировал разоружение СССР по ДРСМД
Козак: для «галопирующего роста цен» на бензин нет оснований
Первый президент Украины: Россию ждет развал при попытке оккупации страны
После реформирования ОСАГО тарифы для добросовестных водителей снизятся
Стало известно, кто заменит Маккейна в Сенате Конгресса США
Украина готовит новые санкции против России
Директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния: «Система тарификации ОСАГО является несправедливой»
Встреча конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $57
Трамп подписал указ о создании Космических сил США
«Большую тройку» операторов оштрафовали за внутрисетевой роуминг
Путин одобрил запрет уличных табло с курсами валют
Великобритания готовится к Brexit без соглашения с ЕС
Ватикан опроверг данные о признании «новой церкви» на Украине
Российский сухогруз «Кузьма Минин» удалось снять с мели
В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропортах
Бывшему главе «Правого сектора»* во Львове перерезали горло
Меган Маркл раскритиковали за высокие каблуки во время беременности
Госдума одобрила законопроект об ответственном обращении с животными
Неизвестные взломали сайт посольства России в Лондоне