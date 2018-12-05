США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-05T08:10:10+03:00

А в НАТО уже призвали Москву «готовиться к миру без Договора о ракетах средней и меньшей дальности»

Изменить размер текста: A A

США выдвинули России ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, подписанному в декабре 1987 года, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть « не ликвидирует свою ракетную программу».

При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг добавил, что НАТО «дает России последний шанс по спасению ДРСМД». «НАТО дает России последний шанс по спасению ДРСМД, или она должна готовиться к миру без ДРСМД», - приводит слова главы военно-политического блока ТАСС.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Помпео, отметила, что Соединенным Штатам хорошо известно, что наша страна неукоснительно соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 20 октября президент США Дональд Трамп уведомил мировую общественность о желании своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России.