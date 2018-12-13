2018-12-13T19:59:47+03:00
Политика

Болтон рассказал об условиях встречи Путина и Трампа

Советник президента США заявил, что переговоры невозможны, пока Россия удерживает российские корабли
Алена Басавина
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Болтон рассказал об условиях встречи Путина и ТрампаБолтон рассказал об условиях встречи Путина и ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна, пока Россия удерживает военные корабли Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены», - приводит ТАСС слова советника.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины в Керченском пролве совершили провокацию и нарушили правила прохождения государственной границы. В результате суда были задержаны российскими пограничниками. Военнослужащих арестовали. В отношении них возбудили уголовное дело.

На данный момент задержанные корабли находятся в городе Керчь. 24 гражданина Украины до 25 января помещены в СИЗО Москвы. Военнослужащим предъявлено обвинение по статье «Незаконное пересечение границы России».

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