Болтон рассказал об условиях встречи Путина и Трампа

13 Дек. 19:59 2018-12-13T19:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна, пока Россия удерживает военные корабли Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены», - приводит ТАСС слова советника.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины в Керченском пролве совершили провокацию и нарушили правила прохождения государственной границы. В результате суда были задержаны российскими пограничниками. Военнослужащих арестовали. В отношении них возбудили уголовное дело.

На данный момент задержанные корабли находятся в городе Керчь. 24 гражданина Украины до 25 января помещены в СИЗО Москвы. Военнослужащим предъявлено обвинение по статье «Незаконное пересечение границы России».