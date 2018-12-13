2018-12-13T23:46:18+03:00
Политика

Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

Политологи поддержали это решение
Роман ГОЛОВАНОВ
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Ранее с инициативой сделать именно Владивосток столицей ДФО выступил и.о. губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Михаил Климентьев/ТАССРанее с инициативой сделать именно Владивосток столицей ДФО выступил и.о. губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Владимир Путин сегодня, 13 декабря, подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Решение вступило в силу сразу после подписания.

Ранее с инициативой сделать именно Владивосток столицей ДФО выступил и.о. губернатора Приморского края Олег Кожемяко. В частности, он отметил, что Владивосток уже де-факто стал главным городом восточной части России. В столице Приморья ежегодно проходит международный Восточный экономический форум. Там же находятся незамерзающие порты, которые связывают нашу страну с Китаем, Японией, Кореей и другими странами Тихоокеанского региона. Аргументы Кожемяко поддержал и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

- Это решение более чем логично. Оно возникло не вчера, - рассказал «КП» политолог Виктор Потуремский. - Под ним есть определенные обстоятельства. Приморский край — и по численности населения, и по ВВП — важнейший регион федерального округа. И геополитическое значение Владивостока трудно не оценить. Международные форумы, Восточный экономический форум — все это проходит во Владивостоке. Столичное и привилегированное положение Владивостока уже свершилось как факт. Его нужно было только узаконить.

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