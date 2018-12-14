2018-12-14T05:12:26+03:00
В мире

Полиция Будапешта применила слезоточивый газ против демонстрантов

У стен парламента Венгрии проходила акция протеста против изменений в трудовое законодательство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Венгрии применила слезоточивый газ в центре БудапештаПолиция Венгрии применила слезоточивый газ в центре БудапештаФото: REUTERS
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Вечером в четверг, 13 декабря, полиция Будапешта применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться в здание парламента Венгрии, сообщает агентство MTI.

Участники акции протеста против изменений в трудовое законодательство устроили беспорядки у стен законодательного органа страны, агрессивно настроенные молодые люди с масками на лицах забрасывали сотрудников правоохранительных органов яйцами и дымовыми шашками. На улицы венгерской столицы пришлось вывести усиленные наряды спецназа, полиция перекрыла подъезды к парламенту.

Многочисленные митинги проходят в Будапеште со среды. Граждане недовольны реформой трудового кодекса Венгрии, которая позволяет работодателям увеличить количество сверхурочных трудовых часов в году с 250 до 400 часов. Поправки должны вступить в силу с января нового 2019 года.

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