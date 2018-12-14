Полиция Будапешта применила слезоточивый газ против демонстрантов
Вечером в четверг, 13 декабря, полиция Будапешта применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться в здание парламента Венгрии, сообщает агентство MTI.
Участники акции протеста против изменений в трудовое законодательство устроили беспорядки у стен законодательного органа страны, агрессивно настроенные молодые люди с масками на лицах забрасывали сотрудников правоохранительных органов яйцами и дымовыми шашками. На улицы венгерской столицы пришлось вывести усиленные наряды спецназа, полиция перекрыла подъезды к парламенту.
Многочисленные митинги проходят в Будапеште со среды. Граждане недовольны реформой трудового кодекса Венгрии, которая позволяет работодателям увеличить количество сверхурочных трудовых часов в году с 250 до 400 часов. Поправки должны вступить в силу с января нового 2019 года.