14 Дек. 04:59 2018-12-14T05:12:26+03:00

У стен парламента Венгрии проходила акция протеста против изменений в трудовое законодательство

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Вечером в четверг, 13 декабря, полиция Будапешта применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться в здание парламента Венгрии, сообщает агентство MTI.

Участники акции протеста против изменений в трудовое законодательство устроили беспорядки у стен законодательного органа страны, агрессивно настроенные молодые люди с масками на лицах забрасывали сотрудников правоохранительных органов яйцами и дымовыми шашками. На улицы венгерской столицы пришлось вывести усиленные наряды спецназа, полиция перекрыла подъезды к парламенту.

Многочисленные митинги проходят в Будапеште со среды. Граждане недовольны реформой трудового кодекса Венгрии, которая позволяет работодателям увеличить количество сверхурочных трудовых часов в году с 250 до 400 часов. Поправки должны вступить в силу с января нового 2019 года.