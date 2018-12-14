Трамп отменил традиционный рождественский прием для прессы в Белом доме

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-14T10:09:15+03:00

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В пятницу, 14 декабря, стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил ежегодный рождественский прием для прессы в Белом доме. Причем в окружении американского лидера уже подтвердило эту информацию.

«Рождественская вечеринка для прессы в этом году в график не вносилась», - заявил представитель Белого дома. При этом он добавил, что администрация выполнила просьбы сотрудников СМИ и членов их семей, которые попросили показать им праздничное убранство официальной резиденции президента Соединенных Штатов: для них провели специальные экскурсии, сообщает телеканал Fox.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года Трамп, который считает большую часть американских СМИ «врагами народа», также отказался участвовать в традиционном ужине с журналистами Белого дома, который проводится в стране раз в год на протяжении почти уже ста лет.