2018-12-14T10:09:15+03:00
В мире

Трамп отменил традиционный рождественский прием для прессы в Белом доме

Таким образом, нынешний президент США нарушил давнюю вашингтонскую традицию
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 декабря, стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил ежегодный рождественский прием для прессы в Белом доме. Причем в окружении американского лидера уже подтвердило эту информацию.

«Рождественская вечеринка для прессы в этом году в график не вносилась», - заявил представитель Белого дома. При этом он добавил, что администрация выполнила просьбы сотрудников СМИ и членов их семей, которые попросили показать им праздничное убранство официальной резиденции президента Соединенных Штатов: для них провели специальные экскурсии, сообщает телеканал Fox.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года Трамп, который считает большую часть американских СМИ «врагами народа», также отказался участвовать в традиционном ужине с журналистами Белого дома, который проводится в стране раз в год на протяжении почти уже ста лет.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России