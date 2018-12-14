Минимальную цену на шампанское предлагают увеличить на 20 процентов

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-14T09:36:49+03:00

Цены на шампанское могут вырасти на 20 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Цены на шампанское в наступающем году, скорее всего, буду расти. В Ассоциации производителей игристых вин подсчитали, что предстоящее повышение налогов и в целом подорожание сырья уже больно бьет по карману производителя. Минимальная розничная цена в 164 рубля была установлена еще в 2016 году и с тех пор не менялась.

Свои предложения ассоциация направила в Минфин и там обещали их рассмотреть и учесть. Если чиновники согласятся с доводами, то стоимость бутылки шампанского объемом 0,75 л составит 202 рубля.

В Минфине подчеркивают, что вопрос сейчас прорабатывается, но конкретных решений пока не принято.

Цены на другое спиртное корректировались в 2017 году, водка и коньяк прибавили в цене, а вот игристые вина остались на том же уровне. В следующем году алкоголь снова подорожает, Минфин уже подготовил проект по которому минимальные цены на водку составят 215 рублей за 0,5 л, коньяк — 388 рублей, бренди — 307 рублей.

Эксперты просчитывают свои варианты, называя самым реалистичным ценник за бутылку в 180 рублей.

Оператор фискальных данных «Такском» называет среднюю цену за шампанское в декабре, она составляет 511 рублей. Львиная доля продаж приходится на напитки ценой до 800 рублей. Почти треть продукта, который предпочитают потребители, производится в России, 5% в Италии и 3% во Франции, пишет газета «Известия».

Сейчас самый горячий сезон, спрос на игристый напиток растет день ото дня, но в магазине часто можно нарваться на подделку. Как выбрать качественный продукт, рассказали эксерты kp.ru.