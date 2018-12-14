В России изменились ПДД в связи с введением "велосипедных зон"

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-14T11:26:53+03:00

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В России с 14 декабря официально вводится термин «велосипедная зона». Она будет обозначать участки улиц, где велосипедисты будут иметь преимущество у автомобилистов, а скорость движения не должна будет превышать 20 километров в час.

В установленных зонах велосипедисты смогут двигаться по всей ширине дороги в указанном направлении. На этих участках предусмотрены пешеходные переходы. А обозначаться эти зоны будут специальными знаками и разметкой.

Примечательно, что для велосипедистов вводится еще одно нововведение, которое касается сквозного движения в жилых зонах. Если для автомобилистов такие маневры запрещены, то владельцы велосипедов получают право свободно передвигаться на таких территориях.

Добавим, что автомобилям теперь запрещено останавливаться на велосипедных дорожках ближе пяти метров от пересечения с проезжей частью, а также на пересечении проезжей части и тротуара, предназначенного для передвижения маломобильных граждан, пишет сайт телеканала «Звезда».