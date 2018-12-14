В США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларов и спровоцировали несколько ДТП

14 Дек. 12:57 2018-12-14T12:57:49+03:00

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В американском штате Нью-Джерси инкассаторы устроили масштабный затор на шоссе и спровоцировали несколько аварий из-за того, что рассыпали денежные купюры прямо по дороге. Из-за неуклюжести мужчин на трассе оказалось несколько сотен пятидолларовых и двадцатидолларовых банкнот.

Местная полиция сообщила, что из-за происшествия на дороге столкнулись автомобили сразу нескольких зевак. А по другую сторону отбойника автомобилисты начали попросту оставлять свои машины, чтобы собрать немного разлетевшихся денег.

Очевидцы рассказали, что желающие поживиться водители полностью парализовали движение. В результате, в районе ЧП возникли огромные пробки.

Сами сотрудники службы инкассации оставили свою бронированную машину на обочине и принялись собирать потерянные деньги. Известно, что во время инцидента по дороге рассыпалось несколько тысяч долларов. Какую сумму в результате инкассаторы смогли вернуть, не сообщается, пишет сайт «Свободная пресса».