2018-12-14T12:57:49+03:00
Происшествия

В США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларов и спровоцировали несколько ДТП

Желающие поживиться водители бросали машины прямо на дороге и пытались собрать деньги
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларовВ США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларовФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В американском штате Нью-Джерси инкассаторы устроили масштабный затор на шоссе и спровоцировали несколько аварий из-за того, что рассыпали денежные купюры прямо по дороге. Из-за неуклюжести мужчин на трассе оказалось несколько сотен пятидолларовых и двадцатидолларовых банкнот.

Местная полиция сообщила, что из-за происшествия на дороге столкнулись автомобили сразу нескольких зевак. А по другую сторону отбойника автомобилисты начали попросту оставлять свои машины, чтобы собрать немного разлетевшихся денег.

Очевидцы рассказали, что желающие поживиться водители полностью парализовали движение. В результате, в районе ЧП возникли огромные пробки.

Сами сотрудники службы инкассации оставили свою бронированную машину на обочине и принялись собирать потерянные деньги. Известно, что во время инцидента по дороге рассыпалось несколько тысяч долларов. Какую сумму в результате инкассаторы смогли вернуть, не сообщается, пишет сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России