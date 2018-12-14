2018-12-14T14:02:12+03:00
Политика

«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Петра Порошенко

Ошибка была связана с недостоверной информацией из открытых источников
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Ранее в Яндексе появилась информация о смерти Петра ПорошенкоРанее в Яндексе появилась информация о смерти Петра ПорошенкоФото: Скриншот сайта
Изменить размер текста:

Данные для карточки объектного ответа поисковик «Яндекс» берет из открытых источников. В связи с этим система может по ошибке указать недостоверную информацию. Так объяснили в «Яндекс.Поиске» сбой, во время которого поисковик выдавал информацию о смерти президента Украины Петра Порошенко.

Яна Имайкина, представляющая PR-отдел «Яндекс.Поиска» рассказала, что в настоящее время в карточке ответа по запросу «Порошенко» все указано достоверно.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», —цитирует слова Имайкиной «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее в «Яндексе» по запросу «Порошенко» появлялась информация о дате смерти украинского президента. По данным агрегатора, глава «незалежной» умер 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей
Минобороны России прокомментировало слова посла США, который назвал Ту-160 «музейными экспонатами»
Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко
Сторонники УПЦ вышли на митинг против «объединительного собора»
НАТО сожалеет, что Косово решило создать свою армию
ЦБ: инфляция ожидается вблизи 4% по итогам 2018 года
Пассажиры московского метро в Новый год услышат поздравление президента
В США мужчина застрял в вентиляционной трубе ресторана и провел в ней два дня
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
Официальный курс евро на 15 декабря 2018 года снизился до 75,39 рубля
На Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языка
Кремль не стал комментировать решение Бутиной пойти на сделку со следствием
В США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларов и спровоцировали несколько ДТП
Песков: встреча Путина и Трампа необходима как России, так и США
Лавров: список конституционной комиссии Сирии будет представлен на следующей неделе
Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием
Путин и Лавров возглавили рейтинг любимых политиков россиян
Минздрав РФ намерен запретить с 2020 года продавать алкоголь лицам младше 21 года
МВД и Минтранс разработают штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Финляндия остановила эксперимент по изучению «русского языка»