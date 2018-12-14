2018-12-14T14:02:12+03:00
Политика

«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Петра Порошенко

Ошибка была связана с недостоверной информацией из открытых источников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ранее в Яндексе появилась информация о смерти Петра ПорошенкоРанее в Яндексе появилась информация о смерти Петра ПорошенкоФото: Скриншот сайта
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Данные для карточки объектного ответа поисковик «Яндекс» берет из открытых источников. В связи с этим система может по ошибке указать недостоверную информацию. Так объяснили в «Яндекс.Поиске» сбой, во время которого поисковик выдавал информацию о смерти президента Украины Петра Порошенко.

Яна Имайкина, представляющая PR-отдел «Яндекс.Поиска» рассказала, что в настоящее время в карточке ответа по запросу «Порошенко» все указано достоверно.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», —цитирует слова Имайкиной «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее в «Яндексе» по запросу «Порошенко» появлялась информация о дате смерти украинского президента. По данным агрегатора, глава «незалежной» умер 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет.

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