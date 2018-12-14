2018-12-14T15:26:18+03:00
В мире

Власти Берлина выплатят €3,8 млн компенсации пострадавшим и семьям жертв теракта в 2016 году

Вдовы и сироты будут получать пожизненную пенсию в размере от €141 до €736
Сакина НУРИЕВА
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Власти Берлина выплатят €3,8 млн компенсации пострадавшим и семьям жертв теракта в 2016 годуВласти Берлина выплатят €3,8 млн компенсации пострадавшим и семьям жертв теракта в 2016 годуФото: REUTERS
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Власти Берлина выплатят €3,8 млн компенсации более 170 пострадавшим и семьям погибших в результате теракта на рождественской ярмарке города в 2016 году. Об этом сообщило издание Die Zeit.

Решение о начислениях было принято Федеральным ведомством по делам юстиции, берлинским земельным ведомством по здравоохранению и социальным вопросам и подразделением германского автомобильного страхования Verkehrsopferhilfe.

Отмечается, что вдовы, сироты и дети, потерявшие одного из родителей, те жертвы теракта, которые получили тяжёлые травмы также пожизненно будут получать базовую пенсию в размере от €141 до €736.

Напомним, в декабре 2016 года на рождественской ярмарке в центре Берлина террорист тунистского происхождения Анис Амри въехал на грузовике «Скания» в толпу. В результате инцидента погибли свыше десятка людей. Сам нападавший сумел сбежать, впоследствии 24-летнего джихадиста убили на севере Италии в стычке с полицией.

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