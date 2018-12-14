2018-12-14T16:00:37+03:00
В мире

Дом музыканта Пола Маккартни ограбили в Лондоне

Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, пока не сообщается
Алена Басавина
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Грабители ворвались в дом музыканта в ЛондонеГрабители ворвались в дом музыканта в ЛондонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британская полиция начала расследование уголовного дела об ограблении дома стоимостью £10 млн бывшего участника The Beatles Пола Маккартни. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Согласно опубликованным данным, преступление произошло за несколько дней до выступления артиста в Ливерпуле в рамках мирового турне Freshen Up.

Пока не сообщается, находился ли сам Пол Маккартни или его супруга Нэнси Шевелл в доме во время ограбления. Сумма нанесенного ущерба также устанавливается.

Личности преступников устанавливается. На месте происшествия в районе Сент-Джонс-Вуд работают следователи Скотленд-Ярда.

Сэр Джеймс Пол Маккартни — британский музыкант, писатель и продюссер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми», рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).

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