На Украине в жилом доме прогремел взрыв

14 Дек. 17:01 2018-12-14T17:01:06+03:00

На Украине произошел взрыв в жилом доме Фото: ДСНС Украины

Три этажа обрушились в результате происшествия в городе Фастов Киевской области [видео]

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Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Фастов Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось 14 декабря около 9:20 на четвертом этаже. Взрыв газа разрушил 27 квартир на трех пролетах. Пострадал один человек. Из здания эвакуировали 10 жильцов.

В результате взрыва обрушились три этажа Фото: ДСНС Украины

На данный момент дом полностью отключили от электро-, газо- и теплоснабжения. Жителей дома временно поселили в двух больницах и лицее. Ведутся поисково-спасательные работы.

Погибших в результате взрыва нет Фото: ДСНС Украины

«Возле дома развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают психологи ДСНС», - указано на сайте ДСНС.

Украинские спасатели ведут разбор завалов на месте взрыва в городе Фастов.

Проводятся работы по поднятию крупногабаритных плит перекрытия. Личный состав ДСНС разбирает разрушенные конструкции здания.