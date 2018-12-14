Леонардо Ди Каприо лишился «Оскара»

СЕГОДНЯ 17:57 2018-12-14T17:57:44+03:00

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Американский актер Леонардо Ди Каприо отказался от хранения чужого «Оскара». Об этом сообщает газета The New York Times.

Долгое время у него находилась на хранении статуэтка, которую в 1954 году вручили Марлону Брандо за роль в фильме «В порту».

По данным издания, статуэтку Ди Каприо получил в подарок от своего знакомого Джоу Лоу. Однако позже его арестовали по подозрению в многомиллиардном мошенничестве.

Бизнесмена уличили в трате денег, похищенных из малайзийского государственного фонда 1MDB. Подозреваемый скупал предметы роскоши, среди которых яхта за 250 миллионов долларов и картины Ван Гога.

Отмечается, что на незаконные средства Лоу также финансировал фильмы «Волк с Уолл-стрит», «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Тупой и еще тупее».

В 2016 году по делу о мошенничестве с малайзийским бюджетом. Его благотворительный фонд подозревали к причастности к фонду 1MDB.

После разгоревшегося скандала Ди Каприо решил оказаться от всех подарков Лоу. Также ему пришлось отдать «Оскар» Марлона Брандо, который был приобретен бизнесменом на аукционе за 600 тысяч долларов.

Напомним, что Леонардо Ди Каприо неоднократно номинировали на премию "Оскар", однако Американская киноакадемия упорно отказывалась вручать ее актеру. Премию он все же получил за фильм «Выживший».