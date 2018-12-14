Американская компания предложила $100 тыс за отказ от смартфона на год
Дочернее предприятие Coca-Cola Company Vitaminwater объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за отказ от смартфона и других гаджетов на год.
По данным компании, на сегодняшний день проблема зависимости от смартфонов у людей приобретает угрожающий масштаб. Больше половины (57%) юных американцев пытается отказаться от социальных сетей, однако потерпели неудачу.
Компания предложила всем желающим принять участие в эксперименте до 8 января 2018 года оставить в социальных сетях пост, в котором необходимо описать причину отказа. Добровольцы будут выбраны представителями Vitaminwater. Если добровольцы смогут продержаться целый год без смартфона, то им выплатят 100 тысяч долларов.