2018-12-14T19:17:12+03:00
Общество

Российские футболисты выступили в поддержку Кокорина и Мамаева

Смолов, Габулов, Дзагоев, Тарасов, Джикия, Самедов и Миранчуки записали видеообращения арестованным футболистам
Алена Басавина
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Российские футболисты вступить за Кокорина и МамаеваРоссийские футболисты вступить за Кокорина и МамаеваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известные футболисты Федор Смолов, Алан Дзагоев, Владимир Габулов, Георгий Джикия, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, а также Антон и Алексей Миранчуки выступили в поддержку арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Видеообращения появились в Instagram.

Игроки футбольных клубов «Локомотив», «Спартак», «ЦСКА», «Динамо» решили обратиться к своим коллегам со словами поддержки.

Федор Смолов заявил, что Кокорина и Мамаева «не хватает на футбольном поле». Он пожелал задержанным терпения и спокойствия. Алан Дзагоев заявил, что разочарован сложившейся ситуацией.

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Федор Смолов поддержал Кокорина и Мамаева
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«Хочется увидеть в их деле справедливость, которая заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», - сказал полузащитник «ЦСКА».

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов указал, что каждый человек в жизни совершает ошибки. Он пожелал ребятам держаться.

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Владимир Габулов поддержал Кокорина и Мамаева
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«Надеюсь, эта ситуация в скором времени разрешится и ты займешься своим любимым делом», - обратился спортсмен в Кокорину.

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Алан Дзагоев поддержал Кокорина и Мамаева
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Напомним, что громкий скандал с футболистами произошел в начале октября. Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала они напали на водителя машины Mercedes у гостиницы «Пекин», затем в кафе избили директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

На данный момент известные спортсмены находятся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Антон и Алексей Миранчуки-игроки фк Локомотив Москва.

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