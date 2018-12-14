Российские футболисты выступили в поддержку Кокорина и Мамаева

14 Дек. 18:59 2018-12-14T19:17:12+03:00

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Известные футболисты Федор Смолов, Алан Дзагоев, Владимир Габулов, Георгий Джикия, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, а также Антон и Алексей Миранчуки выступили в поддержку арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Видеообращения появились в Instagram.

Игроки футбольных клубов «Локомотив», «Спартак», «ЦСКА», «Динамо» решили обратиться к своим коллегам со словами поддержки.

Федор Смолов заявил, что Кокорина и Мамаева «не хватает на футбольном поле». Он пожелал задержанным терпения и спокойствия. Алан Дзагоев заявил, что разочарован сложившейся ситуацией.

kokorin9 Федор Смолов поддержал Кокорина и Мамаева

«Хочется увидеть в их деле справедливость, которая заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», - сказал полузащитник «ЦСКА».

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов указал, что каждый человек в жизни совершает ошибки. Он пожелал ребятам держаться.

kokorin9 Владимир Габулов поддержал Кокорина и Мамаева

«Надеюсь, эта ситуация в скором времени разрешится и ты займешься своим любимым делом», - обратился спортсмен в Кокорину.

kokorin9 Алан Дзагоев поддержал Кокорина и Мамаева

Напомним, что громкий скандал с футболистами произошел в начале октября. Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала они напали на водителя машины Mercedes у гостиницы «Пекин», затем в кафе избили директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

На данный момент известные спортсмены находятся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.