2018-12-15T04:29:42+03:00
В мире

В Сети появилось видео НЛО над Нью-Йорком

Снятый очевидцем объект, похожий на летающую тарелку, уже назвали «доказательством существования пришельцев» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Дискообразный объект в небе над Нью-ЙоркомДискообразный объект в небе над Нью-ЙоркомФото: кадр с видео youtube.com
Изменить размер текста:

В Интернете появилось очередное видео, автор которого утверждает, что снял «летающую тарелку». На кадрах, сделанных в штате Нью-Йорк, можно рассмотреть пролетающий в облаках черный дискообразный объект.

Некоторые «охотники за НЛО» уже назвали эту запись «доказательством существования пришельцев», пишет Express. По мнению издания, совершенно исключено, что на видео запечатлен пассажирский самолет: при замедленном воспроизведении видно, что у загадочного объекта нет крыльев, и он совершенно черный.

В небе над Нью-Йорком сняли НЛО.Эту запись многие считают доказательством существования инопланетян

Видеозапись не прошла мимо внимания известного американского уфолога Скотта Уоринга, который тоже считает ее доказательством реальности инопланетян. По его словам, тот факт, что темный диск на видео проходит сквозь облака, исключает возможность того, что в кадр попало «насекомое, птица или дрон».

Стоит отметить, что видео с «летающими тарелками» из США появляются в Сети довольно часто. Буквально на днях сайт kp.ru писал о ролике с похожими на НЛО огнями в небе.

Кстати, в прошлом году Пентагон признал, что с 2007 по 2012 год тратил на секретную программу по исследованию неопознанных летающих объектов по 22 миллиона долларов в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза