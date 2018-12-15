2018-12-15T04:29:42+03:00
В мире

В Сети появилось видео НЛО над Нью-Йорком

Снятый очевидцем объект, похожий на летающую тарелку, уже назвали «доказательством существования пришельцев» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дискообразный объект в небе над Нью-ЙоркомДискообразный объект в небе над Нью-ЙоркомФото: кадр с видео youtube.com
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В Интернете появилось очередное видео, автор которого утверждает, что снял «летающую тарелку». На кадрах, сделанных в штате Нью-Йорк, можно рассмотреть пролетающий в облаках черный дискообразный объект.

Некоторые «охотники за НЛО» уже назвали эту запись «доказательством существования пришельцев», пишет Express. По мнению издания, совершенно исключено, что на видео запечатлен пассажирский самолет: при замедленном воспроизведении видно, что у загадочного объекта нет крыльев, и он совершенно черный.

В небе над Нью-Йорком сняли НЛО.Эту запись многие считают доказательством существования инопланетян

Видеозапись не прошла мимо внимания известного американского уфолога Скотта Уоринга, который тоже считает ее доказательством реальности инопланетян. По его словам, тот факт, что темный диск на видео проходит сквозь облака, исключает возможность того, что в кадр попало «насекомое, птица или дрон».

Стоит отметить, что видео с «летающими тарелками» из США появляются в Сети довольно часто. Буквально на днях сайт kp.ru писал о ролике с похожими на НЛО огнями в небе.

Кстати, в прошлом году Пентагон признал, что с 2007 по 2012 год тратил на секретную программу по исследованию неопознанных летающих объектов по 22 миллиона долларов в год.

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