2018-12-03T09:34:20+03:00
Наука

Американец снял на видео похожие на НЛО шары в небе

Как заметили интернет-пользователи, мужчине «повезло, что его не похитили инопланетяне» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Американец снял на видео похожие на НЛО шары в небеАмериканец снял на видео похожие на НЛО шары в небеФото: кадр с видео
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В сети появилось видео с похожими на НЛО огнями в небе над США.

По словам автора ролика, он запечатлел светящиеся шары 20 ноября, когда рыбачил на побережье в Северной Каролине. Как утверждает мужчина, он заметил огни неизвестного происхождения примерно в 21:00 по местному времени, причем в течение следующего часа они не двигались, но становились то более яркими, то более тусклыми. Кроме того, по заверениям американца, в какой-то момент свет потух на 20 минут, а потом снова появился.

НЛО в небе над США попало на видео.

В комментариях к видео интернет-пользователи выдвинули разные версии происхождения святящихся объектов. Кто-то предположил, что это горение газового факела на нефтяной вышке, другие заявили, что это огни самолета, а третьи заметили, что американскому рыбаку «повезло, что его не похитили инопланетяне».

Кстати, сообщения о НЛО в небе над США появляются довольно часто. А в прошлом году, как писал сайт kp.ru, даже выяснилось, что Пентагон потратил 22 миллиона долларов на программу по исследованию неопознанных летающих объектов.

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