Странное поведение Жан-Клода Юнкера на саммите ЕС попало на видео

15 Дек. 09:20 2018-12-15T11:35:59+03:00

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц Фото: кадр с видео

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Президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер отметился странным поведением на саммите ЕС, который проходил 13-14 декабря в Брюсселе.

В частности, перед началом совместной с главой Евросовета Дональдом Туском пресс-конференции он резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив при этом своих действий

Так, пройдя в зал и поднявшись на сцену, где стояли трибуны для выступлений, Юнкер положил на одну из них свои бумаги, после чего переложил часть документов в сторону, а оставшиеся бросил на пол рядом с собой.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором запечатлен другой странный поступок главы ЕК. На записи, можно увидеть, как Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц.

Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео.

Отметим, председатель Еврокомиссии и раньше отличался эпатажным поведением. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, как-то на саммите в Риге он отвесил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану оплеуху и назвал его «диктатором».