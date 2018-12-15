Странное поведение Жан-Клода Юнкера на саммите ЕС попало на видео
Президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер отметился странным поведением на саммите ЕС, который проходил 13-14 декабря в Брюсселе.
В частности, перед началом совместной с главой Евросовета Дональдом Туском пресс-конференции он резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив при этом своих действий
Так, пройдя в зал и поднявшись на сцену, где стояли трибуны для выступлений, Юнкер положил на одну из них свои бумаги, после чего переложил часть документов в сторону, а оставшиеся бросил на пол рядом с собой.
Кроме того, в сети появилось видео, на котором запечатлен другой странный поступок главы ЕК. На записи, можно увидеть, как Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц.
Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео.
Отметим, председатель Еврокомиссии и раньше отличался эпатажным поведением. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, как-то на саммите в Риге он отвесил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану оплеуху и назвал его «диктатором».