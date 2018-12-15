2018-12-15T09:20:18+03:00
В мире

Странное поведение Жан-Клода Юнкера на саммите ЕС попало на видео

Глава Еврокомиссии взъерошил волосы одной из своих сотрудниц [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудницГлава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудницФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер отметился странным поведением на саммите ЕС, который проходил 13-14 декабря в Брюсселе.

В частности, перед началом совместной с главой Евросовета Дональдом Туском пресс-конференции он резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив при этом своих действий

Так, пройдя в зал и поднявшись на сцену, где стояли трибуны для выступлений, Юнкер положил на одну из них свои бумаги, после чего переложил часть документов в сторону, а оставшиеся бросил на пол рядом с собой.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором запечатлен другой странный поступок главы ЕК. На записи, можно увидеть, как Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц.

Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео.

Отметим, председатель Еврокомиссии и раньше не отличался адекватным поведением. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, как-то на саммите в Риге он отвесил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану оплеуху и назвал его «диктатором».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦБ РФ ожидает сохранения антироссийских санкций до 2021 года
Обозреватель The Hill: США отказались от борьбы за Арктику
В Индии самолет прервал полет из-за угрозы взрыва
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику Овечкина
США повысят пошлины на китайские товары 2 марта
Пентагон уже трое суток игнорирует предложение Шойгу обсудить ДРСМД
Константинопольский митрополит поддержал РПЦ в украинском вопросе
В сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию
США потратили на дело о мнимом «вмешательстве» России $25 миллионов
Экс-посол США на Украине заявил о желании Вашингтона лишить Россию сильных армии и флота
Погода в Москве на 15 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -6 градусов
Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Договору о РСМД
Прокуратура США хочет допросить Бутину по другому уголовному делу
Помпео обсудил с главой МИД Словении Иран, КНДР и санкции против России
Российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы домой
Хакеры Anonymous обнародовали новые документы о Integrity Initiative
Меркель: Протесты «желтых жилетов» – это часть демократии