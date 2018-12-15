Обозреватель The Hill: США отказались от борьбы за Арктику
Обозреватель американского издания The Hill Рафаэль Бернал считает, что президент США Дональд Трамп, решив построить стену на границе с Мексикой, фактически отказался от расширения американского присутствия в Арктике.
Как отмечает журналист, в новом варианте законопроекта о финансировании внутренней безопасности Соединенных Штатов содержится пункт о выделении пяти миллиардов долларов на возведение стены, которая, по задумке, должна защитить Америку от мигрантов. А вот пункт о выделении 750 миллионов долларов на конструирование и запуск в эксплуатацию нового ледокола для американской армии был исключен из документа.
Между тем, по данным Бернала, в настоящее время в распоряжении России находится порядка сорока ледоколов, а США располагают только двумя такими кораблями, причем срок полезного использования одного из них - Polar Star - истек еще 12 лет назад - в 2006 году.
При этом, как подчеркивается в статье The Hill, ледяной покров в Арктике уменьшается, что дает возможность разрабатывать новые месторождения и «открывать новые торговые морские пути».