ЦБ РФ ожидает сохранения антироссийских санкций до 2021 года

15 Дек. 10:08 2018-12-15T10:19:44+03:00

При этом регулятор прогнозирует снижение цен на нефть до $55 за баррель

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Центральный банк России в своем базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение санкций, введенных западными странами в отношении России.

«В части ключевых внешних предпосылок, помимо траектории цен на нефть, Банк России также исходит из небольшого замедления экономического роста и сохранения невысокого инфляционного давления в основных странах-торговых партнерах, постепенной нормализации денежно-кредитной политики в развитых экономиках, а также предполагает сохранение введенных в отношении России в 2014-2018 годах международных санкций», - говорится в декабрьском докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Согласно этому отчету, в 2019 году рост ВВП прогнозируется на уровне 1,2 - 1,7%, в 2020-м - на уровне 1,8 - 2,3%, а в 2021-м - на уровне 2 - 3%. При этом ЦБ ожидает снижения цен на нефть до 55 долларов за баррель. Уровень же инфляции, по данным Центробанка, составит 5 - 5,5% в 2019 году и 4% в 2020-м и 2021-м.

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