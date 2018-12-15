Судья из Техаса отменил Obamacare

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-15T10:49:23+03:00

Судья из Техаса сделал то, чего президент США безуспешно добивается уже два года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это решение суда может лишить медицинской страховки около 20 миллионов американцев

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Суд в американском городе Форт-Уорт (штат Техас) отменил введенную администрацией предыдущего президента США Барака Обамы реформу здравоохранения, которая получила название Obamacare.

Судья Рид О'Коннор, рассматривавший иск 20 штатов, которые требовали отмены реформы, объяснил свое решение тем, что ранее конгресс отменил ее ключевое положение – обязательную покупку медицинской страховки и штрафы за ее отсутствие, тем самым сделав недействительными все остальные положения Obamacare.

Из-за этого решение без медстраховки могут остаться порядка 20 миллионов американцев, получавших медобслуживание благодаря реформе Обамы. Ожидается, что оно очень скоро будет обжаловано, передает РИА Новости.

Напомним, Obamacare обязала граждан покупать медстраховку под угрозой штрафа и увеличила налоги на здравоохранение, однако при этом предусматривала субсидии для малоимущих.

Отмена этой программы – одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, но за два года ему так и не удалось это сделать: глава Белого дома пока не смог заручиться единогласной поддержкой в этом вопросе даже со стороны однопартийцев-республиканцев.