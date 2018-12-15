Неформальный саммит лидеров стран ЕС пройдет в мае в Румынии

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-15T16:34:10+03:00

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Саммит глав государств-членов Евросоюза пройдет в Румынии 9 мая. Об этом сообщил глава румынского МИД Теодор Мелешкану. Ранее со схожим заявлением выступил

В ходе международного форума, проходящего в Дохе, министр иностранных дел Румынии заявил, что на саммите будет обсуждаться "будущее Европы на фоне последних событий, увеличения числа населения". Он также подчеркнул, что во время председательства Румынии в Евросоюзе на повестке дня будут стоять вопросы безопасности ЕС и отношений единой Европы с зарубежными государствами. В вопросах внешней политики ЕС особое внимание будет уделено кризису в Персидском заливе.

Мелешкану также коснулся проблемы отношений ЕС и России. "Румыния — одна из тех стран, которые стремятся к прагматичному диалогу с Россией, который бы пошел на пользу двум странам"

С января 2019 года председательство в Совете ЕС на шесть месяцев перейдет к Румынии. В настоящий момент председателем Европейского союза является Австрия.