2018-12-15T15:47:53+03:00
Политика

Путин призвал не затягивать с созданием культурных кластеров в России

По мнению президента, реализация таких проекта должна основываться на лучших наработках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин призвал "не затягивать" с созданием крупных культурных кластеров в регионах нашей страны и подчеркнул, что такие проекты должны опираться на лучшие отечественные и иностранные наработки. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

Он напомнил, что новые культурные кластеры должны будут собрать на одной площадке филиалы ведущих творческих организаций и способствовать их участию в культурной жизни жителей регионов. Уже сейчас известны города, в которых появятся первые такие кластеры - это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. Также власти определились с вузами, театрами и музеями, которые станут частью масштабного проекта.

"[Это] не снимает задачи поддержки развития аналогичных учреждений местного или регионального уровня, они не должны, безусловно, чувствовать себя "бедными родственниками", и уж тем более недопустимо их сокращение", - цитирует ТАСС Путина.

Сайт kp.ru писал о том, что частью культурного кластера Кузбасса станет, например, новокузнецкий планетарий.

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