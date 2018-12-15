2018-12-15T16:11:33+03:00
Политика

Минобороны Германии купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель

На эти цели ведомство планирует взять из госбюджета не менее 200 млн евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рассматривается возможность приобретения лайнера A330 или A350Рассматривается возможность приобретения лайнера A330 или A350Фото: REUTERS
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Министерство обороны Германии рассматривает возможность покупки нового самолета Airbus, а также увеличения численности обсуживающего полеты персонала. На эти цели ведомство планирует запросить не менее 200 миллионов евро из государственного бюджета.

Такое решение было принято после того, как из поломки правительственного самолета, канцлер ФРГ Ангела Меркель не смогла вовремя прибыть на саммит G20 в Аргентине.

"Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос приобретения одного или двух новых дальнемагистральных самолетов", - заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

По данным издания Bild, в настоящий момент рассматривается возможность покупки лайнера A330 или A350, стоимость которых оценивается в 200-300 мл евро.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 ноября правительственный Airbus А340 должен был доставить Меркель на саммит "Большой двадцатки", однако был вынужден экстренно приземлиться в Кельне. Причиной незапланированной посадки стал сбой в распределительной коробке.

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