В районе аэропорта Шереметьево произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-15T16:53:11+03:00

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В субботу, 15 декабря, в подмосковной деревне Пирогово, расположенной неподалеку от московского аэропорта Шереметьево, произошел пожар в частном доме. Поднявшийся в результате возгорания в небо столб дыма был отчетливо виден в аэропорту Шереметьево и в районе города Лобня.

Изначально СМИ сообщали о возгорании на территории аэропорта, однако позднее было подтверждено, что пожар вспыхнул в частном доме на Полевой улице.