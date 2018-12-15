2018-12-15T16:53:11+03:00
Происшествия

В районе аэропорта Шереметьево произошел крупный пожар

В настоящий момент жертв возгорания нет
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 15 декабря, в подмосковной деревне Пирогово, расположенной неподалеку от московского аэропорта Шереметьево, произошел пожар в частном доме. Поднявшийся в результате возгорания в небо столб дыма был отчетливо виден в аэропорту Шереметьево и в районе города Лобня.

Изначально СМИ сообщали о возгорании на территории аэропорта, однако позднее было подтверждено, что пожар вспыхнул в частном доме на Полевой улице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24