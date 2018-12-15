В районе аэропорта Шереметьево произошел крупный пожар
В настоящий момент жертв возгорания нет
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В субботу, 15 декабря, в подмосковной деревне Пирогово, расположенной неподалеку от московского аэропорта Шереметьево, произошел пожар в частном доме. Поднявшийся в результате возгорания в небо столб дыма был отчетливо виден в аэропорту Шереметьево и в районе города Лобня.
Изначально СМИ сообщали о возгорании на территории аэропорта, однако позднее было подтверждено, что пожар вспыхнул в частном доме на Полевой улице.