В районе аэропорта Шереметьево произошел крупный пожар

15 Дек. 16:53 2018-12-15T17:02:15+03:00

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В субботу, 15 декабря, в подмосковной деревне Пирогово, расположенной в Мытищинском районе Московской области, произошел пожар в частном доме. Поднявшийся в результате возгорания в небо столб дыма был отчетливо виден в аэропорту Шереметьево и в районе города Лобня.

Изначально СМИ сообщали о возгорании на территории аэропорта, возникшего во время работ по демонтажу нефтепровода, однако позднее было подтверждено, что пожар вспыхнул в частном доме на Полевой улице. Возгорание произошло на крыше двухэтажного здания.

Информации о пострадавших и причинах возгорания по состоянию на 17:00 15 декабря нет. В столичном управлении МЧС заявили, что причины пожара в настоящий момент уточняются. На работе воздушной гавани пожар не отразился: как сообщила пресс-служба аэропорта, все рейсы отправляются и прилетают в аэропорт без задержек.