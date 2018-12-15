Путин призвал с осторожностью относиться к запретам в молодежной культуре

15 Дек. 17:20 2018-12-15T17:26:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин призвал избегать крайностей в плане вынесения или снятия запретов в области молодежной культуры. Такую позицию глава государства озвучил во время выступления на заседании Совета по культуре и искусству, когда отвечал на вопрос про ситуацию с отменой отдельных рэп-концертов.

"Способ "хватать и не пущать" - он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому", - отметил президент.

При этом он назвал революционным предложение "все и всем разрешить", отметив, что такие идеи должны вызывать у властей лишь смех, передает ТАСС.

Напомним, что в сентябре этого года в Дагестане отменили концерты Элджея и Егора Крида, а позже в декабре в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK, выступление которых в результате было перенесено.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин уже поручил заняться этим вопросов уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Омбудсмен, в свою очередь. направила соответствующий запрос в прокуратуру Москвы.