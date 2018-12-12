Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов

12 Дек. 13:25 2018-12-12T13:37:36+03:00

Уполномоченный по правам человека направила запрос в прокуратуру Москвы в связи с полученной информацией об отмене выступлений

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Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Кроме того, она напомнила, что 10 декабря направила в прокуратуру Москвы запрос после того, как получила от студентов информацию об отмене указанных мероприятий.

Омбудсмен заявила, что намерена заниматься этой проблемой и дальше.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Краснодаре отменили концерт российского реп-исполнителя Хаски.

В Дагестане в сентябре этого года отменили концерты Элджея и Егора Крида. Позже, в декабре музыкантов IC3PEAK задержали в Новосибирске, их заподозрили в хранении наркотиков, концерт был перенесен. В конечном счете они провели шоу в лофте с символичным названием «Трава». На мероприятие разрешили прийти даже тем фанатам, у которых не было билетов.