2018-12-12T13:37:36+03:00
Общество

Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов

Уполномоченный по правам человека направила запрос в прокуратуру Москвы в связи с полученной информацией об отмене выступлений
Сакина НУРИЕВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаФото: Александр ГЛУЗ
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Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Кроме того, она напомнила, что 10 декабря направила в прокуратуру Москвы запрос после того, как получила от студентов информацию об отмене указанных мероприятий.

Омбудсмен заявила, что намерена заниматься этой проблемой и дальше.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Краснодаре отменили концерт российского реп-исполнителя Хаски.

В Дагестане в сентябре этого года отменили концерты Элджея и Егора Крида. Позже, в декабре музыкантов IC3PEAK задержали в Новосибирске, их заподозрили в хранении наркотиков, концерт был перенесен. В конечном счете они провели шоу в лофте с символичным названием «Трава». На мероприятие разрешили прийти даже тем фанатам, у которых не было билетов.

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