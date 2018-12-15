2018-12-15T19:13:23+03:00
Политика

Усик ответил на угрозы радикалов из-за обещания защищать монахов

Боксер заявил, что продолжит придерживаться своей позиции и не останется равнодушным к проблемам церкви
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Усик ответил на угрозы из-за обещания защищать Киево-Печерскую лавруУсик ответил на угрозы из-за обещания защищать Киево-Печерскую лавруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик ответил на угрозы националистов, которые "посыпались" на него после обещания встать на защиту Киево-Печерской лавры и монахов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее поползли слухи о намерениях радикалов напасть на приходы официальной церкви на Украине. Тогда-то спортсмен и заявил, что не позволит захватить лавру.

В результате в адрес Усика начали поступать агрессивные высказывания. Националисты говорили о том, что у боксера нет шансов против них, поскольку здесь не ринг и нет никаких правил.

"Если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого", — цитирует спортсмена Центр информации Украинской православной церкви.

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