Роскомнадзор уличил сайты в незаконном сборе данных при покупке билетов

15 Дек. 19:44 2018-12-15T20:13:45+03:00

Отдельные сайты по продаже билетов на елки нарушают закон "О персональных данных" Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь владельцам таких порталов грозят штрафы в размере от 15 до 30 тысяч рублей

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Роскомнадзор выяснил, что отдельные сайты по продаже билетов на новогодние елки незаконно собирают персональные данные граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным регулятора, речь идет о получении таких сведений, как ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки и др. При этом пользователям не предлагается к ознакомлению ни политика конфиденциальности информации, ни требования по ее защите.

В список сайтов, нарушающих обработку персональных данных, вошли biletnaelki.ru, circuses.su, mega-bilet.ru, elkaarbat36.ru, Кремлёвская-елка.рф, vse-elki.ru, elki-moskva.ru и theticket.ru, а на порталах kremlin-elka.su и tickets-elka.ru, помимо всего прочего, вместо Деда Мороза упоминается Санта-Клаус.

За такие нарушения владельцы перечисленных сайтов могут быть привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей.

"В настоящий момент владельцы указанных сайтов вызваны на подписание протоколов об административном правонарушении", - сообщается на сайте Роскомнадзора.

"КП" писала о том, что ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую ель на Новый год.