Роскомнадзор уличил сайты в незаконном сборе данных при покупке билетов

СЕГОДНЯ 19:44 2018-12-15T19:44:47+03:00

Теперь владельцам таких порталов грозят штрафы в размере от 15 до 30 тысяч рублей

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Роскомнадзор выяснил, что отдельные сайты по продаже билетов на новогодние елки незаконно собирают персональные данные граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным регулятора, речь идет о получении таких сведений, как ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки и др. При этом пользователям не предлагается к ознакомлению ни политика конфиденциальности информации, ни требования по ее защите.