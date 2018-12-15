В Египте нашли нетронутую гробницу жреца возрастом более 4 тысяч лет

СЕГОДНЯ 21:49 2018-12-15T22:09:00+03:00

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В историческом регионе Египта под названием Саккара была обнаружена гробница жреца времен фараонов V династии (2500- 300 лет до нашей эры). Об этом сообщил министр по делам древностей Халед аль-Анани.

По его данным, возраст захоронения составляет около 4,4 тысячи лет. Останки в гробнице принадлежат высокопоставленному жрецу одного из храмов правителя Древнего Египта по имени Вах-Ти.

Само же сооружение длиной около 10 метров и высотой - 3 метра, украшено разноцветной фреской, изображающей служителя культа с его матерью, женой и детьми. В скальной породе внутри двухъярусного захоронения высечено еще несколько десятков скульптур. Археологи предполагают, что они также олицетворяют Вах-Ти и членов его семьи.

"Эта гробница - одно из наиболее хорошо сохранившихся захоронений, которые были открыты археологами в нынешнем сезоне. Судя по всему, она не была разграблена и осталась до наших дней почти такой же, как ее задумывали древние архитекторы", - цитирует ТАСС аль-Анани.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году еще одна древняя гробница возрастом более трех тысяч лет была обнаружена на острове Крит. Камерное захоронение случайно обнаружил местный житель.