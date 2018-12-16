2018-12-16T00:47:31+03:00
Политика

Боевики продолжают обстреливать Алеппо: погибли трое сирийских военных, девять ранены

Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Террористы продолжают обстреливать АлеппоТеррористы продолжают обстреливать АлеппоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Боевики из вооруженных группировок продолжают обстреливать сирийский город Алеппо и другие населенные пункты одноименной провинции. В результате обстрелов за сутки погибли трое военнослужащих армии Сирии, еще девять получили ранения.

Об этом в субботу, 15 декабря, рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Он также отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, нарушения со стороны террористов продолжаются.

Генерал уточнил, что два солдата сирийских Вооруженных сил были убиты при обстреле поселка Телль-Мамо, там же получили ранения девять военных. Третий военнослужащий погиб в результате обстрела юго-западной окраины города Алеппо, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за последние месяцы в Сирии погибли около 1,5 тысячи мирных жителей.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Союз» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза