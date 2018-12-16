2018-12-16T00:47:31+03:00
Политика

Боевики продолжают обстреливать Алеппо: погибли трое сирийских военных, девять ранены

Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Террористы продолжают обстреливать АлеппоТеррористы продолжают обстреливать АлеппоФото: REUTERS
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Боевики из вооруженных группировок продолжают обстреливать сирийский город Алеппо и другие населенные пункты одноименной провинции. В результате обстрелов за сутки погибли трое военнослужащих армии Сирии, еще девять получили ранения.

Об этом в субботу, 15 декабря, рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Он также отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, нарушения со стороны террористов продолжаются.

Генерал уточнил, что два солдата сирийских Вооруженных сил были убиты при обстреле поселка Телль-Мамо, там же получили ранения девять военных. Третий военнослужащий погиб в результате обстрела юго-западной окраины города Алеппо, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за последние месяцы в Сирии погибли около 1,5 тысячи мирных жителей.

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