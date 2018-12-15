2018-12-15T10:30:24+03:00
Политика

В Министерстве обороны назвали число жертв сирийского конфликта за последние месяцы

По словам официального представителя МО РФ, за последние месяцы в районе реки Евфрат погибли около 1,5 тыс. жителей
Александр ДЖУМАЕВ
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Официальный представитель Минобороны России Игорь КонашенковОфициальный представитель Минобороны России Игорь КонашенковФото: Министерство обороны РФ
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что за последние месяцы в Сирии погибли около 1,5 тыс мирных жителей населенных пунктов, расположенных у реки Евфрат.

"2 тыс. боевиков и сегодня продолжают удерживать девять населённых пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат, где за последние месяцы под бомбардировками возглавляемой США коалиции погибли не менее 1,5 тыс. мирных жителей", - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков отметил, что глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису с целью обсудить сложившуюся в регионе ситуацию. Отмечается, что в данном районе часто работают военно-воздушные силы стран западной коалиции во главе с США. По словам Конашенкова, с учетом опыта, накопленного военнослужащими сирийских правительственных войск, для нейтрализации боевиков ИГ*, действующих в районе, потребуется не более двух недель, тогда как западной коалиции пока что не удалось освободить район от террористов.

*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России

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