2018-12-16T09:03:07+03:00
Политика

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на нехватку ракет

В распоряжении киевских властей просто нет такого управляемого оружия, которое было бы пригодно для установки на "Гюрзу-М"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бронекатер ВМФ Украины семейства «Гюрза-М»Бронекатер ВМФ Украины семейства «Гюрза-М»
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Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко пожаловался на нехватку управляемых ракет, которые подошли бы для установки на бронекатера типа "Гюрза-М". По его мнению, это главный недостаток украинской разработки.

Так, например, ракетное оружие "Барьер" оказалось просто непригодным для применения на данных бронекатерах, а использовать ракеты с ручным целеуказанием в морских условиях слишком проблематично.

"На боевых модулях установлены направляющие для этих (управляемых) ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", - рассказал Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала".

Между тем, в настоящий момент "Кузница на Рыбальском" занимается строительством уже седьмого катера типа "Гюрза-М".

Сайт kp.ru писал о том, что именно эти суда на Украине называют "невидимыми". Катера данного типа якобы остаются незаметными из-за своей геометрии, радиопоглащающих обводов корпуса и специальной покраски.

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