Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на нехватку ракет
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко пожаловался на нехватку управляемых ракет, которые подошли бы для установки на бронекатера типа "Гюрза-М". По его мнению, это главный недостаток украинской разработки.
Так, например, ракетное оружие "Барьер" оказалось просто непригодным для применения на данных бронекатерах, а использовать ракеты с ручным целеуказанием в морских условиях слишком проблематично.
"На боевых модулях установлены направляющие для этих (управляемых) ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", - рассказал Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала".
Между тем, в настоящий момент "Кузница на Рыбальском" занимается строительством уже седьмого катера типа "Гюрза-М".
Сайт kp.ru писал о том, что именно эти суда на Украине называют "невидимыми". Катера данного типа якобы остаются незаметными из-за своей геометрии, радиопоглащающих обводов корпуса и специальной покраски.