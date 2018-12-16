2018-12-16T09:20:07+03:00
Политика

В США инициированы проверки организаций, которыми руководил Трамп

Под "удар" попали компания Trump Organization, избирательный штаб политика, его благотворительный фонд и другие объединения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Некогда возглавляемые президентом США Дональдом Трампом организации вновь оказались под пристальным вниманием. Практически все они в настоящий момент проходят по ряду расследований.

Так, например, компания Trump Organization вынуждена защищаться в суде от обвинений в ведении дел с иностранными правительствами. Также у отдельных американских штатов имеются претензии к налоговой политике данной организации.

Не удалось "выйти сухим из воды" и избирательному штабу Трампа, деятельность которого изучает спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся делом о приписываемом России "вмешательстве" в американские выборы. В настоящий момент он также внимательно присматривается к организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий по случаю инаугурации президента. Данная структура подозревается в использовании иностранных поступлений в нарушение закона.

Оказалась задействована в этом процессе и прокуратура штата Нью-Йорк, которая планирует провести масштабное расследование обстоятельств получения госсубсидий компаниями Трампа и подарков от других государств им самим. Также будет проведена проверка деятельности благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation.

В целом же, по данным The Washington Post, Трампу в 2019 году придется столкнуться со множеством правовых проблем, однако эксперты уверены, что ему не грозят обвинения в совершении федеральных преступлений.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее критике подверглась, сотрудничавшая с президентом США британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которая, предположительно, вмешивалась в выборы в разных странах.

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