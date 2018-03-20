2018-03-20T10:28:31+03:00
В мире

СМИ сообщили, что связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы в разных странах

Британский телеканал выяснил, что Cambridge Analytica прибегала к взяткам и распространению ложной информации, порочащей кандидатов
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Cambridge Analytica Александр НиксГлава Cambridge Analytica Александр НиксФото: REUTERS
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Сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в выборы разных странах.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что эта компания незаконно получила сведения 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook.

Британский телеканал Channel 4 выяснил, что компания могла использовать взятки и распространять ложные данные, порочащие кандидатов. Журналист выдал себя за клиента, который хочет повлиять на выборы в Шри-Ланке, и встретился с представителями фирмы. Во время встреч руководитель Cambridge Analytica Александр Никс был готов собирать компромат на кандидатов.

"Мы предложим большую сумму денег кандидату для финансирования его кампании в обмен на землю, к примеру. Мы все запишем, скроем лицо нашего человека и выложим запись в интернет", — сказал Никс на записях скрытой видеокамерой.

Также, по данным СМИ, представители Cambridge Analytica и ее партнера Strategic Communications Laboratories (SCL) рассказывали об участии в более 200 предвыборных кампаниях в разных странах, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.

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