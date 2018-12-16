Минск опроверг информацию о «закрытом совещании Лукашенко»

16 Дек. 21:03 2018-12-16T21:03:09+03:00

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В воскресенье, 16 декабря, в Минске опровергли ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы недавно провел закрытое совещание на тему независимости республики.

Как отметила пресс-секретарь главы соседнего государства Наталья Эйсмонт, белорусы уже давно определились с вопросом независимости. При этом она назвала сообщения о якобы посвященном этой теме совещании «плодом чьей-то буйной фантазии».

«Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», - сказала Эйсмонт РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Лукашенко, общаясь в минувшую пятницу, 14 декабря, с российскими журналистами, сделал заявление по поводу суверенитета Беларуси. «Для нас, запомните, святое - это суверенитет», - сказал он.