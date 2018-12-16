2018-12-16T22:57:44+03:00
В мире

Адвокат выступил категорически против допроса Трампа

По словам Руди Джулиани, американский президент не должен давать показания спецпрокурору Мюллеру
Дарья ИВАШКИНА
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Адвокат президента США Руди ДжулианиАдвокат президента США Руди ДжулианиФото: REUTERS
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Адвокат президента США Руди Джулиани выступил категорически против допроса американского лидера Дональда Трампа по делу о «российском вмешательстве» в выборы, которые прошли в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.

Юрист заявил, что его клиент не должен давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. «Это просто смешно. Только через мой труп», - заявил Джулиани в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможности подобного допроса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре Трамп в письменном виде ответил на все вопросы Мюллера, который в настоящее время все еще расследует «вмешательство» РФ в американские президентские выборы. Однако спецпрокурор по-прежнему продолжает запрашивать интервью с главой Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что наличие связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией опровергают как в Москве, так и в Вашингтоне.

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