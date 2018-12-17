2018-12-17T01:10:45+03:00
Политика

Порошенко уклонился от ответа на вопрос об участии в президентских выборах в 2019 году

Глава государства заверил, что готов поддержать другого достойного кандидата
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко не стал прямо отвечать на вопрос, станет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут на Украине в марте 2019 года. При этом глава государства поделился своими планами на ближайшие пять лет

"Избирательная кампания еще не началась, сегодня для такого заявления не время и не место. Если я приму решение баллотироваться. И если так случится, что будет кто-то достойнее, я буду ему помогать", - сказал он.

После этого президент посетовал, что что не только он, но и большинство других политиков в Незалежной имеют негативные рейтинги, пердает ТАСС.

"К сожалению, сейчас на Украине нет ни одного политика, который не имел бы негативного рейтинга. Ситуация такая, что все политики имеют негативный рейтинг с отличием в 1-2%", - добавил Порошенко

По его словам, он доверяет украинскому народу и уверен в его правильном выборе. Однако глава государства перечислил основные цели, которые респубики необходимо достичь вближайшие пять лет: "достичь мира на основе национальных интересов Украины", преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной и обеспечить рост уровня жизни.

Кроме того, Порошенко намерен за этот срок "достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО".

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